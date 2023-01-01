С 1 ноября будет ограничено движение транспорта по мосту через реку Полазна в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

С 1 ноября по 15 декабря движение транспорта по мосту через реку Полазна на автодороге Пермь-Березники будет временно ограничено, об этом сообщили в министерстве транспорта Прикамья.

Как пояснили в ведомстве, на сооружении будут проводиться работы по ремонту деформационных швов.

До завершения ремонта автомобили будут пропускать по одной полосе, для регулирования реверсивного движения установят светофор.

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