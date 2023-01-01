В Березниках задержали трёх подозреваемых в убийстве двух местных жителей Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

После тушения пожара в нежилом доме в Березниках Пермского края была обнаружена мёртвая женщина без постоянного места жительства. При осмотре её тела были обнаружены травмы, указывающие на криминальное происхождение. На следующий день, в яме для овощей частного домовладения, было обнаружено тело владельца дома, смерть которого также была признана результатом преступления. Следователи СУ СКР по Пермскому краю в кратчайшие сроки установили подозреваемых.

Как сообщили в пресс-службе следкома, ими оказались местные жители: молодые люди в возрасте 20, 26 и 28 лет, имеющие предыдущее судимость. Задержанные уже дали признательные показания и заявили, что совершили преступления из корыстных побуждений. После убийств они похитили личные вещи погибших, включая мобильные телефоны, электроинструменты и офисную технику. Два уголовных дела об убийстве объединены в одно производство.

Следствие планирует подать ходатайство об аресте задержанных. В ближайшее время им предъявят обвинения.

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