Роспотребнадзор: превышений ПДК загрязняющих веществ на заводе в Соликамске нет
Специалисты отобрали пробы воздуха на территориии предприятия
После сообщения о «хлопке» на территории АО «Соликамский завод Урал» специалисты краевого управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в Пермском крае отобрали пробы воздуха на границе ближайшей к предприятию жилой застройке. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Роспотребнадзора.
В ведомстве пояснили, что отбор проб проводился в трёх точках с учетом направления ветра. По результатам лабораторных исследований превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено.
Напомним, днём 31 октября на территории военно-промышленного предприятия «Урал», которое специализируется на производстве взрывчатых веществ, случился «хлопок».
На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. Огнеборцы устанвили, что происшествие случилось в здании корпуса №2. В этот момент там никого не было. Завод продолжил работу в штатном режиме. И
В краевом минтербезе уточнили, что инцидент произошёл в цехе № 3. По оперативной информации, в здании выбило окна и двери.
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