Алёна Бронникова На территории соликамского оборонного завода «Урал» произошёл хлопок В здании выбиты окна и двери Поделиться Твитнуть

фото: Вконтакте "Типичный Соликамск"

В Соликамске Пермского края произошёл хлопок на территории военно-промышленного предприятия «Урал», которое специализируется на производстве взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС.

«В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Пермскому краю в 13 часов 25 минут 31 октября поступила информация о хлопке на территории АО «Соликамский завод Урал». По прибытии на место первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в здании корпуса №2 произошёл хлопок. В момент хлопка в здании никто не находился», — рассказали в ведомстве.

К месту происшествия было направлено 44 человека и 11 единиц техники, из которых 36 человек и 10 единиц техники - от МЧС России. Сообщается, что пострадавших нет, завод продолжает работу в штатном режиме. Информация оперативная и подлежит уточнению.

В краевом министерстве территориальной безопасности уточнили, что хлопок произошёл в цехе № 3. По оперативной информации, в здании выбило окна и двери. Цех работает в автоматизированном режиме, угрозы населению нет.

Как сообщил «Новому компаньону» очевидец события, когда произошёл хлопок, в домах затряслись стены. В зданиях, которые находятся близко к заводу, оказались выбитыми стёкла.

«Мы находимся в четырёх километрах от завода. Когда произошёл взрыв, у нас дома задрожали стены, двери ходуном ходили. Местные говорят, что в близстоящих домах выбило окна», — поделился очевидец.

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