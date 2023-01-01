Алёна Бронникова Бороться с хулиганами в общественном транспорте Перми будет Росгвардия «Пермгорэлектротранс» подвёл итоги закупки Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

В Перми подвели итоги конкурса по отбору подрядчика для борьбы с хулиганами и безбилетниками в общественном транспорте. Заказчиком выступает МУП «Пермгорэлектротранс».

Процедура подведения итогов запроса котировок в электронной форме проводилась 25 октября. Согласно опубликованному на сайте госзакупок протоколу, поступила всего одна заявка (от Росгвардии), в связи с чем конкурентная закупка признана несостоявшейся. Однако комиссия признала заявку участника соответствующей установленным требованиям, условия заключения договора позволяют в таком случае подписать контракт с единственным участником.

«На основании указанного и в соответствии с законодательством заказчиком принято решение о заключении договора с единственным участником закупки — ФГКУ "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Пермскому краю". Ценовое предложение: 1,745 млн руб.», — сообщается в документе.

Ранее «Новый компаньон» информировал о проведении конкурса. Исполнитель в течение года будет оказывать услуги по реагированию на тревожные сообщения, поступающие из 276 трамваев и автобусов «Пермгорэлектротранс». Соглашение предполагается заключить с 1 ноября.

В техзадании подробно описан алгоритм действий водителей транспортных средств и групп задержания после подачи сигнала «Тревога». Водитель останавливает транспортное средство, не нарушая правила дорожного движения, двери при этом не открывает и дожидается прибытия группы реагирования. Та, в свою очередь, уточняет место расположения трамвая или автобуса, затем производит его блокирование с соблюдением мер личной безопасности и принимает меры к задержанию и доставлению правонарушителя или безбилетника в полицию.

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