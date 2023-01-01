Андрей Стрельцов Боец муайтай из Соликамска стал чемпионом Всемирных игр боевых искусств Победу он посвятил своему тренеру Поделиться Твитнуть

фото: Федерация тайского бокса Соликамска

В Эр-Рияде в Саудовской Аравии три дня проходили Всемирные игры боевых искусств. В них приняли участие лучшие из лучших в единоборстве муайтай. Бойцы провели по 4 поединка в новом формате.

Спортсмен из Пермского края Константин Шахтарин в весовой категории до 71 кг дважды выиграл у соперника из Таиланда и стал победителем турнира. Об этом ​ сообщает​ Федерация тайского бокса Соликамска.

Медали сборной России ​ также завоевали Гаджи Меджидов из Кизляра (золото) и Мария Климова из Москвы (бронза).

Свою победу Шахтарин посвятил наставнику, а подготовил Константина тренер Фёдор Савельев.​

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