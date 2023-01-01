Андрей Стрельцов
Боец муайтай из Соликамска стал чемпионом Всемирных игр боевых искусств
Победу он посвятил своему тренеру
В Эр-Рияде в Саудовской Аравии три дня проходили Всемирные игры боевых искусств. В них приняли участие лучшие из лучших в единоборстве муайтай. Бойцы провели по 4 поединка в новом формате.
Спортсмен из Пермского края Константин Шахтарин в весовой категории до 71 кг дважды выиграл у соперника из Таиланда и стал победителем турнира. Об этом сообщает Федерация тайского бокса Соликамска.
Медали сборной России также завоевали Гаджи Меджидов из Кизляра (золото) и Мария Климова из Москвы (бронза).
Свою победу Шахтарин посвятил наставнику, а подготовил Константина тренер Фёдор Савельев.
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