Назначен Почётный консул республики Казахстан в Пермском крае Поделиться Твитнуть

В День республики Казахстан, 26 октября, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Российской Федерации Даурен Абаев и Генеральный консул РК в городе Екатеринбурге Жарас Мамутбеков вручили Пермскому бизнесмену и президенту региональной федерации регби Алексею Коневу Патент почетного консула Республики Казахстан и экзеквату́ру Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Алексей Конев подтвердил своё назначение: «Да, назначение состоялось, прошли достаточно длительный процесс согласования. Следующий этап — это организация приезда Чрезвычайного и Полномочного Посла с Генеральным консулом Республики Казахстан в Пермский край. Надеюсь этот визит состоится до конца года. Затем открытие офиса Почетного консула и организация его постоянной работы».

Отметим, что открытие первого консульского учреждения в Пермском крае — это очередной успешный проект губернатора Дмитрия Махонина по укреплению и развитию связей региона на внешнеэкономическом треке.

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