В ходе спецоперации погиб снайпер из Пермского края Александр Коробейников Его похоронят в Нытве 1 ноября Поделиться Твитнуть

Александр Коробейников

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В ходе специальной военной операции в Артёмовском районе ДНР погиб уроженец Нытвы Александр Коробейников. Об этом сообщили в администрации Нытвенского округа Прикамья.

Александр был рядовым, служил снайпером. Его убили в бою 18 октября.

Власти выразили соболезнования семье, родным и близким погибшего. «Душевных вам сил пережить это горе. Скорбим вместе с вами…» — говорится в информации.

Похоронят солдата 1 ноября. Церемония прощания начнется с 12:00 в Доме культуры по адресу: Нытва, пр. Металлургов, 1а. В 13:00 пройдёт отпевание в Храме Александра Невского.

Ранее сообщалось, что в ожоговом центре в Луганске от ран умер участник СВО из Добрянского округа Виктор Муханов.

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