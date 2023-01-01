В ходе СВО погиб житель Добрянского округа Прикамья Виктор Муханов Он скончался в ожоговом центре в Луганске Поделиться Твитнуть

Виктор Муханов

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В ходе спецоперации погиб житель Добрянского округа Пермского края Виктор Муханов. Ему было 40 лет. Об этом сообщили в окружной администрации и выразили глубокие соболезнования родным и близким военнослужащего.

В декабре прошлого года Виктор заключил контракт на прохождение службы в зоне СВО. 20 октября он был ранен, а 21 октября скончался в ожоговом центре в Луганске.

«Виктор был отзывчивым, добрым и весёлым человеком. Всегда был готов оказать помощь родным и близким. У него осталась родная сестра», — говорится в информации.

О дате и месте прощания с солдатом будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что во время спецоперации на территории Украины погиб уроженец Березников, рядовой Максим Кузнецов.

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