Максим Артамонов В спецоперации погиб военнослужащий из Прикамья Максим Кузнецов Его похоронят 31 октября Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Березников

Во время спецоперации на территории Украины погиб уроженец Березников, рядовой Максим Кузнецов. Об этом сообщает на официальной странице ВКонтакте администрация Березниковского городского округа.

Обстоятельства его гибели не уточняются.

Прощание с погибшим состоится 31 октября в Культурно-деловом центре (ул. Льва Толстого, 50). Начало гражданской панихиды в 11:00.

Администрация Березников выразила соболезнования родным и близким Максима Кузнецова.

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