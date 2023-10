Алёна Бронникова Участники из Пермского края заняли призовые места в хакатоне ПФО по искусственному интеллекту Соревнования проходили с 27 по 29 октября Поделиться Твитнуть

В Перми прошла церемония награждения победителей седьмого окружного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» президентской платформы «Россия — страна возможностей», который проходил с 27 по 29 октября на площадке Morion Digital. За призовой фонд в 3 млн руб. соревновались и профессионалы, и начинающие специалисты, в том числе и участники из Пермского края.

В финал прошли 94 команды, 15 из них разделили призовые места по пяти кейсам. В каждой задаче участники боролись за призовой фонд в 600 тыс. руб. Команды-победители выиграли по 300 тыс. руб., обладатели второго места — 200 тыс. руб., за третье место команды получили по 100 тыс. руб.

Среди призёров оказались и участники из Прикамья. Так, в задаче от ZeBrains по созданию системы видеоаналитики подсчёта ТБО второе место в составе команды Darkhole AI заняли Михаил Сырцов и Юлия Бачурина. В кейсе Rutube по распознаванию именованных сущностей в названиях и описаниях к видео третье место заняла команда From Zero To Hero, в составе которой участвовали жители Пермского края Алексей Козицын и Денис Шустов.

«Огромная благодарность организаторам. Они делают большое дело в плане популяризации столь важного направления как для бизнеса, так и для цифровой безопасности и технологического развития страны в целом», — рассказал Денис Шустов.

Руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» Иван Агутенков во время церемонии награждения поблагодарил всех участников, правительство Прикамья и партнёров за проведение хакатона в Приволжском федеральном округе. Он добавил, что в этом соревновании участвовали очень интересные и сильные команды:

«Все участники разные, со своим уникальным опытом и знаниями, но наш проект позволяет объединить разработчиков из всех регионов страны и даёт им возможность посоревноваться в таком масштабном хакатоне».

Ежегодно соревнования проводятся в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Организатором является Министерство экономического развития РФ. Ранее соревнования уже проходили в Перми? в 2019 и 2021 годах.

На церемонии награждения заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников отметил, что у каждой команды для решения реальных жизненных кейсов было всего 43 часа. «Поздравляю ребят, которые не сдались и смогли дойти до защит. Уверен, что на этом хакатоне зажглись новые ИТ-звезды. Ведь проект «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» даёт молодым айтишникам толчок для карьерного роста и возможность разработать и запустить в производство собственное решение», — поделился зампред.

