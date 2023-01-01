Максим Артамонов В Пермском отделении Союза журналистов России наполовину обновится состав правления Решение примут 3 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 3 ноября, в Доме журналиста состоится ХХVI внеочередная конференция Региональной общественной организации «Пермское краевое отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». В повестке конференции заявлено несколько вопросов, среди них — о досрочном прекращении полномочий действующего председателя регионального отделения СЖР Игоря Лобанова, избрании нового руководителя организации и членов правления.

По состоянию на 31 октября зарегистрировано 45 делегатов.

Напомним, 6 октбяря стало известно, что Игорь Лобанов покинет свой пост досрочно. Он пояснил, что с августа является заместителем директора АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» по связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью».

Он рекомендовал избрать новым руководителем краевого отделения Союза журналистов России генерального директора ООО «ТВ проект Прикамья» Максима Пасютина. Эта кандидатура была единогласно поддержана членами правления и рекомендована для утверждения на предстоящей конференции.

Кроме выбра нового председателя, делегаты конференции должны утвердить и новый состав правления в количестве 18 человек. Ранее несколько членов правления заявили о своем желании покинуть его состав в связи с личным обстоятельствами, а также по причине смены своей дальнейшей профессиональной деятельности.

В состав правления предлагается ввести восемь новых членов, среди которых начальник управления внутренней политики администрации Соликамского городского округа Светлана Андреева, главный редактор газеты «Верещагинский вестник» Ирина Дружинина, главный редактор газеты «Краснокамская звезда» Дмитрий Зеленкин, главный редактор АНО «Соликамский Медиа Центр» Наталья Кузнецова, главный редактор газеты «Новости» (Горнозаводск) Марина Лбова, главный редактор газеты «Осинское Прикамье» Ольга Сёмина, главный редактор сетевого СМИ peremena-perm.ru, директор АНО ДПО «Центр проектов «Переменим» Наталья Ханова и главный редактор газеты «Камские зори» (Добрянка) Сергей Шмаков.

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