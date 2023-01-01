Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мюзикл Пермского ТЮЗа обвинили в недостаточном патриотизме Жалобу на постановку переслали из администрации губернатора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как стало известно «Новому компаньону», последняя на сегодняшний день премьера Пермского ТЮЗа — мюзикл «Война и мир. Первый бал Наташи Ростовой» (16+) вызвала недовольство бдительного зрителя.

В театр переслали письмо, поступившее в администрацию губернатора (орфография и пунктуация сохранены):

«Посмотрел спектакль некогда уважаемого Пермского ТЮЗа «Война и мир». Спектакль представляет образ русских солдат в порочащем виде. Артисты, изображающие русских солдат, поют во время войны «нам весело сегодня».

Сейчас, когда наши доблестные войны, сражаются за отечество подобные фразы из уст русских солдат слышать дико. При этом артисты обращают оружие в зал и целятся в нас, зрителей, будто мы и есть враги. Затем в представлении показана сцена, как гибнут русские войны, а другие русские солдаты идут по трупам убиенных войнов. Разве так ведут себя настоящие солдаты? Разве русский солдат — это грязь под ногами? Так же в порочащем виде в спектакле представлен образ полководца Кутузова. Во время напряженного сражения Кутузов в спектакле сидит на краю сцены, ест и выпивает, будто ему все равно на войнов и на исход сражения. Такого не может быть в театре, особенно ТЮЗе. Чему научатся дети, посмотрев это нечто. От подобного спектакля нужно незамедлительно избавиться!!!»

В театр письмо было переадресовано без имени автора.

В ответном письме руководство ТЮЗа пишет:

«С нашей точки зрения, это спектакль, обладающий выдающимися художественными особенностями, пробуждающий в зрителе чувство искреннего, глубинного патриотизма и гордости от того, что ты являешься частью страны со столь великой историей. И не ощутить подобного подъёма и порыва невозможно. Данное утверждение подтверждается обилием эмоциональных отзывов, валом заполонивших социальные сети театра, и аншлагом на спектакль на все показы, доступные в афише до января».

Мюзикл «Война и мир» был поставлен в Пермском ТЮЗе режиссёром Натальей Индейкиной, премьера состоялась 14 октября.

Пермский ТЮЗ неоднократно вызывал недовольство бдительных зрителей. Так, спектакль худрука театра Константина Яковлева «Гуд бай, Берлин» даже стал предметом прокурорской проверки.

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