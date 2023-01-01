Учительница начальных классов из Перми вошла в тройку самых красивых женщин мира Поделиться Твитнуть

фото из личного архива

Учительница начальных классов в пермской школе «Точка» Софья Чунарёва заняла второе место в международном конкурсе красоты Mrs. Supermodel Worldwide 2023. Его финал состоялся несколько дней назад в Индии. Об этом пишет ВЕТТА.

На этом престижном конкурсе Чунарёва также получила награды в категориях Mrs. Perfect Body и Mrs. Iconic Beauty.

Софья в 2016 году окончила Пермский педагогический университет по профилю «Начальное образование». Она замужем, воспитывает пятилетнего сына.

На своей страничке в соцсетях педагог поблагодарила всех за поддержку, добрые слова и веру в её победу. Она также прокомментировала негативные высказывания в свой адрес, которые оставляют незнакомые ей люди. «Чаще это женщины. Вот такая обратная сторона медали», — пишет учительница.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.