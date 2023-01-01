Максим Артамонов Жалобу на приговор экс-главе краевого УКСа суд рассмотрит 23 ноября Дмитрия Левинского осудили за хищение денег при строительстве зоопарка Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, рассмотрение апелляции на приговор суда в отношении экс-главы управления капитального строительства Пермского края (УКС) Дмитрия Левинского, а также бывшего инженера УКСа Виталия Габова состоится 23 ноября.

Заседание назначено на 14:00. Дело ведёт судья Алексей Курбатов.

Жалобы адвокатов на приговор Ленинского районного суда Перми в отношении Дмитрия Левинского и его подельника Виталия Габова поступили в краевой суд на прошлой неделе.

Ранее, в июле этого года, Левинского приговорили к девяти годам колонии строгого режима (по совокупности с предыдущим приговором) за хищения при строительстве зоопарка в Перми. Также бывший чиновник должен будет выплатить штраф 15 млн руб. Виталия Габова приговорили к пяти годам общего режима. С обоих осуждённых совокупно будет взыскана сумма ущерба в 353 млн руб.

Гособвинение просило отправить Левинского на 10 лет в колонию строгого режима (в совокупности с предыдущими приговорами), а Габова — на шесть лет. Свою вину Левинский не признал.

В суде было установлено, что Левинский и его подчинённый Виталий Габов в 2017 и 2018 годах подписывали акты о приёмке работ на стройке нового зоопарка. При этом подрядчик эти работы не выполнял. Поступившие из бюджета средства обналичивались. В результате сумма ущерба краевому бюджету составила более 353 млн руб.

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