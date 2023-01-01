Скончалась актриса Пермского театра кукол Вера Оськина Поделиться Твитнуть

Вера Оськина / фото: Пермский театр кукол

В Пермском театре кукол сообщили о кончине актрисы-ветерана театра Веры Оськиной.

В некрологе говорится, что её детство пришлось на тяжёлые военные годы, её семья вынуждена была скитаться по временным жилищам. Но уже с юных лет Вера начала тянуться к прекрасному: могла часами разучивать с сестрой стихи и басни, с таким же увлечением читала, танцевала и пела. После окончания семилетки Вера Оськина поступила в культпросветучилище на театральное отделение, где её скоро заметили и предложили поступить в Казанскую консерваторию.

Театр кукол возник в жизни актрисы случайно — однажды по дороге домой Вера из любопытства заглянула туда и увлеклась необычный искусством. Пермяки ещё помнят Веру Оськину по таким ролям, как служанка Кача из знаменитого спектакля «Чёртова мельница», колдунья Бастинда из «Волшебника Изумрудного города», Капризка, Вася Куролесов, Регана из «Короля Лира», и множеству других персонажей.

Как сообщает «Рифей», церемония прощания с актрисой состоится 1 ноября в ритуальном зале по ул. Старцева, 61.

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