Из-за ремонта коллектора на улице Краснова в Перми ограничили движение транспорта Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

В Перми на перекрестке улиц Краснова и Газеты «Звезда» в направлении от ул. Сибирской из-за ремонтных работ на коллекторе диаметром 1 метр закрыли проезжую часть.

Как сообщили в компании «Новогор-Прикамье», здесь произошло разрушение свода коллектора. Теледиагностика подтвердила необходимость срочного восстановления чугунной трубы, которая использовалась более полувека.

В «Новогоре» добавили, что канализационный коллектор на ул. Краснова был почти полностью обновлён в 2004-2005 годах. Разрушение произошло только на оставшемся участке.

В настоящее время специалисты готовятся к проведению капитального ремонта участка длиной около 50 м с использованием стеклопластиковой трубы. Работы планируется завершить до конца текущей недели.

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