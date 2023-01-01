В МЧС предупредили о заторах на дорогах в Пермском крае 31 октября Поделиться Твитнуть

Как сообщили в региональном управлении МЧС, 31 октября в отдельных районах Пермского края на дорогах возможно образование гололедицы. В связи с этим на улицах не исключены заторы и возможно увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы избежать негативных последствий, водителям рекомендовано строго соблюдать скоростной режим, дистанцию, избегать резких торможений и манёвров. Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части.

О прогнозируемых погодных явлениях 31 октября в МЧС попросили сообщить родным и знакомым.

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