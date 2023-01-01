Пассажирам отменённого рейса Махачкала—Пермь обещают вернуть деньги за билеты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пассажирам отменённого рейса № 959 Махачкала—Пермь, который должен был состояться 30 октября, вернут деньги за неиспользованные билеты в полном объёме. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Также люди могут воспользоваться рейсом авиакомпании Владикавказ—Пермь до 1 ноября включительно без доплат, либо перенести вылет из Махачкалы или в Махачкалу на другие даты после 2 ноября без штрафа с доплатой по тарифу.

Напомним, отмена рейсов из аэропорта столицы Дагестана произошла 29 октября «в связи с проникновением неизвестных лиц». В воскресенье в международный аэропорт Махачкалы ворвалась толпа агрессивно настроенных людей. Беспорядки начались из-за рейса, прилетевшего из Израиля.

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