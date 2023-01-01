Рейс из Махачкалы в Пермь отменён Аэропорт столицы Дагестана закрыт из-за беспорядков Поделиться Твитнуть

ТАСС

Авиарейс № 959 авиакомпании «Икар» из Махачкалы, который должен был прибыть в аэропорт Перми в 15:35, в понедельник, 30 октября, отменён. А вылет обратного рейса № 960 Пермь—Махачкала отложен. Информация об этом опубликована на онлайн-табло аэропорта Большое Савино. Причины отмены не указаны.

Напомним, вчера вечером Росавиация сообщила о закрытии до 6 ноября аэропорта Махачкалы на прилёт и вылет «в связи с проникновением неизвестных лиц». В воскресенье в международный аэропорт Махачкалы ворвалась толпа агрессивно настроенных людей. Беспорядки начались из-за рейса, прилетевшего из Израиля.

Сегодня утром в Росавиации сообщили, что период временного закрытия аэропорта Махачкалы скорректирован. Он будет продолжаться предварительно до 02.59 (мск) 31 октября 2023 года. При этом в ведомстве отметили, что «открытие аэропорта произойдёт только после тщательной проверки правоохранительными органами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории».

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