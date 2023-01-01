Максим Артамонов В пермском фонде «Дедморозим» предупредили о мошенниках Они звонят людям, представляются сотрудниками благотворительного фонда и просят перевести деньги Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Как рассказали в пресс-службе благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Дедморозим», уже несколько недель партнёрам фонда звонили неизвестные, представляясь сотрудниками «Дедморозим». Под разными предлогами они просили перевести деньги на личную карту.

В фонде отмечают, что координаторы «Дедморозим» никогда не просят переводить деньги на личный счёт. Это связано с тем, что при переводе на личную карту невозможно узнать, на что он будет потрачен. И люди, собирающие пожертвования на карты, не обязаны отчитываться о своих тратах, в отличие от фондов.

Если вам позвонили или написали мошенники, то не стоит продолжать разговор или переписку. В фонде «Дедморозим» просят отправлять в сообщения сообщества ВКонтакте или на почту info@dedmorozim.ru снимки экрана диалога с мошенниками, скрыв свой номер карты или телефона.

Напомним, это уже не первый случай в Перми, когда от имени благотворительных фондов людям звонят мошенники. Так, в начале сентября аналогичная ситуация случилась с фондом «Берегиня». Мошенники звонили пермякам и просили перевести деньги.

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