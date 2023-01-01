Максим Артамонов В Перми мошенники звонят в организации от имени фонда «Берегиня» Они просят перевести деньги на банковскую карту Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

От лица представителей благотворительного фонда «Берегиня» мошенники звонят пермякам и просят перенести деньги. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на специалиста по связям с общественностью фонда Марину Фролову.

Она рассказала, что у благотворительной организации много юридических партнёров, которые ежемесячно жертвуют деньги на поддержку подопечных фонда. В связи с этим на информационных ресурсах «Берегини» периодически публикуются данные о фонде, о его партнёрах, которых благодарят за поддержку.

«Вероятно, мошенники увидели в наших публикациях названия этих организаций. Начали им звонить по общим телефонам, представляться фондом «Берегиня», просить деньги перевести на карту», — пояснила Марина Фролова.

Она сообщила, что одним партнёрам позвонили и сказали, что ведут детей на мероприятие, но планировали, что детей будет 70, а получилось 81. Поэтому якобы нужно срочно заплатить за билеты. Всего мошенники позвонили как минимум трём партнёрам. В одну организацию — вечером 7 сентября, а ещё в две — 8 сентября. После этого партнёры компании перезвонили в фонд и рассказали о странных звонках.

В «Берегине» напомнили, что при сборе средств всегда используют только сайт фонда или расчётный счет. В реквизитах указано: юридическое название «Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Берегиня». И если позвонили якобы от лица фонда «Берегиня» с просьбой перевести деньги на карту, то нужно сразу сообщить об этом по номеру 294-52-52.

Если такие случаи повторятся, сотрудники фонда намерены обратиться в полицию.

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Берегиня» основан в 2009 году. Он поддерживает семьи на протяжении всего цикла лечения — от поступления ребенка в отделение, до наступления ремиссии и весь период адаптации после лечения. Цель благотворительной организации — дополнять и совершенствовать систему помощи тяжелобольным детям и членам их семей, создавать новые услуги.

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