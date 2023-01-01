Андрей Стрельцов Пермские фигуристы завоевали два «серебра» на Гран-при России в Красноярске Поделиться Твитнуть

Елизавета Осокина — Артём Грицаенко / фото: fso.icebb.ru

В Красноярске прошёл третий этап Гран-при России по фигурному катанию. Это первый старт в рамках нынешней серии, где были представлены все четыре дисциплины — танцы на льду, женское, мужское и парное катание. ​

В парном катании пермская пара Елизавета Осокина/Артём Грицаенко стала серебряным призёром соревнований. По мнению специалистов, пермские фигуристы очень качественно откатали произвольную программу и уступили только действующим чемпионам страны Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. ​

Такой же результат среди юниоров показали пермские спортсмены Таисия Щербинина и Артём Петров. Этот дуэт является дебютантом соревнований такого уровня, но составил серьёзную конкуренцию лидерам и занял второе место, набрав в сумме 165,52 балла.

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