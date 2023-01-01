В Перми на 4,6 млн рублей оштрафован участник картельного сговора Он был выявлен при закупках автотранспорта для больниц региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми оштрафован участник картельного сговора, связанного с проведением закупок в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения РФ» национального проекта «Здравоохранение». Это ООО «Грузавтоимпорт». Компания выплатит в пользу государства 4,6 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского УФАС.

В ходе расследования антимонопольным ведомством было установлено, что в 2021 и 2022 годах ООО «Альфа-Гарант» и ООО «Грузавтоимпорт» на основе картельного соглашения, направленного на искусственное поддержание цен во время аукционов и максимизацию прибыли, заключили пять контрактов на поставку автомобильного транспорта.

Общая сумма незаконно заключенных контрактов составила 92,7 млн руб.

Обе организации признали своё участие в сговоре и пообещали впредь воздержаться от подобных действий.

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