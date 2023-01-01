С начала года в Пермском крае забраковано 240 кг овощей и фруктов Предприниматели оштрафованы на 190 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Роспотребнадзор отчитался об итогах мероприятий по контролю безопасности плодоовощной продукции в Прикамье за девять месяцев 2023 года. Как отметили в ведомстве, за этот период было забраковано 35 партий овощей и фруктов объёмом 240,18 кг.

Всего было проверено 397 предприятий, лабораторно исследовано 511 проб плодоовощной продукции. При проверках чаще всего отмечались следующие нарушения: отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции обязательным требованиям; отсутствие полной и достоверной информации о товаре, маркировочных ярлыков; несоблюдение условий хранения (температуры, влажности воздуха); отсутствие приборов контроля.

Всего за нарушения в области оборота наложено 8 административных штрафов на общую сумму 190 тыс. руб.

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