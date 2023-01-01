Максим Артамонов Из больницы в Перми выписали 19 детей, которые заразились норовирусом На лечении остаются три ребёнка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сегодняшний день из больницы выписаны 19 детей-участников Всероссийского фестиваля детских цирков, которые заразились норовирусом на прошлой неделе в Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

«В условиях стационара продолжают лечение три ребёнка. Всего после лечения выписаны 19 пациентов», — пояснили в ведомстве.

Напомним, инцидент случился вечером 25 октября. Несколько детей заразились норовирусом в столовой. На следующий день их госпитализировали. Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию. Как выяснилось, причиной заражения стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались участники фестиваля. В связи с этим Роспотребнадзор выдал предписание о приостановке деятельности пищеблока.

Материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. На организатора мероприятия составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия. В пищеблоке столовой взяты смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. Пробы в работе, о результатах будет сообщено дополнительно.

После происшествия следком по региону возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

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