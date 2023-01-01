Алёна Бронникова В Индустриальном районе часть домов осталась без электричества По факту инцидента проводится проверка Поделиться Твитнуть

ул. Карпинского, 77б / фото: domofoto.ru

Утром в понедельник в нескольких домах Индустриального района Перми пропало электричество. Об этом «Новому компаньону» сообщили местные жители.

В «Пермэнерго» изданию рассказали, что причиной стало технологическое нарушение. Без света осталась часть домов по улицам Советской Армии, Карпинского и проспекту Декабристов.

«Сегодня, в 10.44 произошло технологическое нарушение в работе распределительной сети в Индустриальном районе. В устранении нарушения задействованы две бригады энергетиков. По резервным схемам потребители вышеуказанных улиц будут запитаны в ближайшее время. Причины инцидента устанавливаются», — прокомментировали в пресс-службе компании.

Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. По словам энергетиков, на это потребуется около 1,5 часов. Свет в дома вернётся после 12.00.

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