Максим Артамонов В Пермской больнице продолжают лечение пятеро участников Всероссийского фестиваля детских цирков Дети заразились норовирусом в столовой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, по состоянию на утро 30 октября, из больницы выписаны 17 детей-участников Всероссийского фестиваля детских цирков, которые заразились норовирусом в Перми.

«Пятеро детей продолжают лечение в стационаре. Их состояние оценивается как стабильное», — пояснили в ведомсте.

По данным пресс-службы минздрава, всего с диагностированным норовирусом были госпитализированы 22 ребёнка.

Напомним, сразу несколько участников Всероссийского фестиваля детских цирков, приехавших для выступления в Пермь, почувствовали недомогание вечером 25 октября. На следующий день их госпитализировали. Медики диагностировали у них острую кишечную инфекцию.

Как выяснилось, причиной заражения стали заболевшие сотрудники пищеблока, где питались участники фестиваля. В связи с этим Роспотребнадзор выдал предписание о приостановке деятельности пищеблока.

Материалы об административном нарушении в отношении предпринимателя переданы в суд. На организатора мероприятия составлен протокол по ст. 19.7 КоАП РФ об отсутствии уведомления о проведении мероприятия. В пищеблоке столовой взяты смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья. Пробы в работе, о результатах будет сообщено дополнительно.

После происшествия следком по региону возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

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