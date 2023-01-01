Максим Артамонов
В Кунгуре установили памятник «Петру и Февронии»
Его ждали с лета
В Кунгур привезли скульптурную композицию «Пётр и Феврония», которую горожане ждали с лета. Об этом в своём telegram-канале рассказал глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов.
«Из-за особенностей процесса изготовления бронзовых статуй доставка из Москвы задержалась. Скульптура святых Петра и Февронии была установлена в Сквере семьи, любви и верности», — пояснил он.
В Кунгуре общественная территория рядом с Успенским храмом была обустроена в этом году. Работы проходили в рамках федерального нацпроекта.
Кроме Кунгура, памятник Петру и Февронии в Пермском крае есть в Перми — на бульваре Советской Армии.
Напомним, в октябре в Кунгуре также установили неоднозначный памятник лыжнику, который сразу раскритиковали пользователи соцсетей, сравнив с арт-объектом «Алёнка» в Нововоронеже.
Скульптуру лыжника изготовил житель Кунгура, мастер кузнечного дела Антон Киряков. Арт-объект уже получил имя Платон Михайлович. Его установили перед входом на лыжную базу.
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