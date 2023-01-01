Максим Артамонов Актрису Нину Заразилову похоронят на Северном кладбище Церемония прощания пройдёт 30 октября Поделиться Твитнуть

Как рассказали «Новому компаньону» источники в Пермском академическом Театре-Театре, похороны Нины Заразиловой состоятся завтра, 30 октября, после церемонии прощания. Её похоронят на Северном кладбище.

Церемония прощания состоится в 11.40 в Большом ритуальном зале (ул. Старцева, 61). После этого, в 12-40, пройдёт отпевание в церкви на ул.Старцева, 140а.

Напомним, заслуженная артистка РФ Нина Заразилова скончалась 26 октября в возрасте 81 года. За годы работы в театре она сотрудничала с самыми разными режиссёрами, в том числе в свои спектакли её приглашали Борис Цейтлин и Анатолий Праудин. В творческой биографии артистки было более 70 ролей. В Пермском драматическом театре она проработала почти полвека.

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