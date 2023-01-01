Максим Артамонов В Перми скончалась заслуженная артистка РФ Нина Заразилова Её был 81 год Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Пермского академического Театра-Театра, 26 октября ушла из жизни заслуженная артистка РФ Нина Заразилова, которая почти полвека проработала в этом театре.

«Коллектив Пермского академического Театра-Театра скорбит о потере и выражает искренние соболезнования родным и близким Нины Михайловны. Актрису, преданно служившую искусству, любили зрители, уважали коллеги», — сообщается на официальной странице театра в соцсети ВКонтакте.

Церемония прощания состоится 30 октября в 11:40 в Большом ритуальном зале (ул. Старцева, 61).

Нина Заразилова (Вознесенская) родилась 3 марта 1942 года. Азы актерского мастерства она постигала в Свердловском театральном училище, а после его окончания в 1965 году была принята на службу в Пермский драматический театр, где работала почти полвека.

Уже в 1967 году она завоевала диплом областного смотра творческой молодёжи, а в 1973 году актрису наградили дипломом II фестиваля национальной драматургии и театрального искусства народов в СССР.

В 1980 году Нине Заразиловой было присуждено высокое звание Заслуженной артистки РСФСР. В 1986 и 1988 годах её торжественно награждали дипломами Правления Пермского отделения Всероссийского театрального общества и управления культуры Пермского облисполкома. В 1988 году она получила диплом первой степени 40-го фестиваля-смотра премьер Прикамья «Театральная весна». В 2002 году артистка получила наградную Почётную грамоту Союза Театральных Деятелей Российской Федерации за вклад в развитие театрального искусства.

За годы работы в театре артистке удалось поработать с самыми разными режиссёрами, в том числе в свои спектакли её приглашали Борис Цейтлин и Анатолий Праудин. В творческой биографии артистки было более 70 ролей.

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