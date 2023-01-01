Андрей Стрельцов «Молот» обыграл столичную «Звезду» Это девятая победа подряд в чемпионате ВХЛ пермской ледовой дружины Поделиться Твитнуть

Фото: группа "ХК «Звезда» Москва" на сайте "ВКонтакте"

Выездную серию игр хоккеисты «Молота» завершали в Москве. Соперником стал ХК «Звезда». Встреча завершилась со счётом 3:6 в пользу пермской команды. У победителей шайбы забросили Роман Ивашов, Константин Пархоменко, Дмитрий Воробьев, Владимир Сычушкин и Егор Манин, оформивший дубль.

Таким образом подопечные Павла Зубова довели свою победную серию до девяти матчей. «Молот» начиная со 2 октября в турнире одерживает только победы.

Теперь пермскому клубу предстоит сыграть на своей площадке с «Омскими Крыльями». Поединок пройдет 3 ноября.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.