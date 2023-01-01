Алёна Бронникова На следующей неделе в Пермском крае ожидается потепление до +5° Снежная и умеренно холодная погода сохранится до первых дней ноября Поделиться Твитнуть

На территории Пермского края в начале ноября синоптики прогнозируют потепление до +5°. Об этом сообщает ГИС-центр ПГНИУ.

По данным экспертов, в понедельник в южных и северных районах края продолжится небольшой и умеренный снег. В Перми за сутки может выпасть до 5 мм осадков, высота снежного покрова достигнет 10 см, на юге — 15-20 см. Температура воздуха ожидается -1…-5°, на востоке до -8°, в столице региона -2…-4°. Пермский ЦГМС предупреждает о гололёде в отдельных районах Прикамья 30 октября, отложении мокрого снега и образовании гололедицы на дорогах.

Во вторник, 31 октября, продолжится снег, возможен переохлаждённый дождь. Большая вероятность осадков и слабая оттепель и ожидаются на юге Пермского края. В остальных районах ночью температура воздуха будет -3…-8°, на востоке столбик термометра опустится до -10°, днём 0…-3°.

Основной тёплый фронт подойдёт с юго-запада 1 ноября. Он может принести более значительные осадки в виде снега, дождя и переохлаждённого дождя. В южной части региона ожидается плюсовая температура и активное таяние выпавшего снега. На севере потепление пока остаётся под вопросом.





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