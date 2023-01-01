Максим Артамонов
В Перми автомобилист на скорости сбил пенсионерку и скрылся
Его ищет полиция
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В Перми 27 октября водитель легкового автомобиля на скорости сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщает perm.aif.ru.
В соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как автомобиль совершает обгон и на скорости сбивает женщину. Она падает, а сбившая её машина едет дальше.
По данным издания, в полицию пока не поступало сообщений по данному ДТП или о пострадавших в нём.
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