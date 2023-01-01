Максим Артамонов В Перми автомобилист на скорости сбил пенсионерку и скрылся Его ищет полиция Поделиться Твитнуть

Скриншот видео аварии

В Перми 27 октября водитель легкового автомобиля на скорости сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. Об этом сообщает perm.aif.ru.

В соцсетях появилось видео инцидента. На кадрах видно, как автомобиль совершает обгон и на скорости сбивает женщину. Она падает, а сбившая её машина едет дальше.

По данным издания, в полицию пока не поступало сообщений по данному ДТП или о пострадавших в нём.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.