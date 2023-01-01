Алёна Бронникова Глава пермской фракции «Новые люди» отказался от идеи возвращения прямых выборов Денис Шитов отозвал подпись под законопроектом о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов Поделиться Твитнуть

Денис Шитов. Фото: социальные сети

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Руководитель отделения партии «Новые люди» Пермского края, депутат краевого Заксобрания Денис Шитов отозвал свою подпись под проектом закона о возвращении прямых выборов глав муниципалитетов в регионе. Он объяснил это тем, что сейчас неподходящее время для подобных инициатив.

«Накануне масштабной президентской кампании партии должны работать на консолидацию российского общества. В период специальной военной операции, когда страна противостоит внешним вызовам, необходимо создавать надёжную опору внутригосударственному курсу. Нет ничего плохого в муниципальных выборах глав, но сейчас неподходящее время для предлагаемых изменений», — прокомментировал депутат.

Он добавил, что к вопросу планируется вернуться позже. При этом, согласно региональному законодательству, в случае отзыва подписи одного из соавторов законопроекта, документ будет возвращён субъекту инициативы.

Напомним, в начале октября оппозиционные фракции КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и движение «Новые люди» представили на рассмотрение регионального парламента законопроект о возвращении прямых выборов руководителей территорий региона.

Документ был направлен на оценку в муниципалитеты. Главы высказались против такой инициативы. На сегодняшний день не поступило ни одного положительного отзыва от 25 территорий, приславших ответ.

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