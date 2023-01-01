Главы муниципалитетов Прикамья высказались против идеи возвращения прямых выборов Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В базе данных Заксобрания Пермского края «Кабинет депутата» появился отзыв глав муниципалитетов Пермского края на законопроект, предусматривающий проведение прямых выборов глав муниципалитетов Прикамья. Руководители территорий высказались против прямых выборов. На документ обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В частности, руководитель администрации Кудымкарского муниципального округа в своём отзыве заявил, что на данный момент существующая система отбора глав через конкурсы с последующим утверждением местной думой является предпочтительной. В нём указывается, что такой подход основан на профессиональной оценке кандидатов конкурсной комиссией. А возвращение к прямым выборам может спровоцировать увеличение расходов муниципальных бюджетов.

Глава Пермского муниципального округа также поддерживает текущую систему отбора, утверждая, что она позволяет найти квалифицированных кандидатов, способных успешно решать задачи по обеспечению жизнеобеспечения населения муниципальных образований, благодаря их квалификации и профессионализму.

Напомним, законопроект о возвращении прямых выборов был представлен на рассмотрение регионального парламента оппозиционными фракциями КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и движения «Новые люди» в начале октября. Инициативу могут рассмотреть на ближайшем заседании Заксобрания.





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