Максим Артамонов В Пермский университет приехал замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук Федеральный чиновник проверит финансовые планы вуза Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Архив ИД «Компаньон»

В ПГНИУ 27 октября приехал заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что и.о. ректора вуза Игорь Германов представит Омельчуку программу финансового оздоровления университета, а замминистра должен оценить ее эффективность.

Ещё один источник издания связывает приезд федерального чиновника со скорой аттестацией Игоря Германова — он должен пройти её, чтобы претендовать на пост ректора.

В пресс-службе вуза «Новому компаньону» подтвердили, что в ПГНИУ с визитом был высокопоставленный чиновник.

«Вместе с и.о. ректора Игорем Германовым Андрей Омельчук присутствовал на открытии XIII Пермского конгресса ученых-юристов. Также обсудили планы по развитию вуза, в том числе, говорили о перспективных проектах, которые могут быть реализованы в Межвузовском кампусе, строительство которого начнётся в Прикамье в 2024 году», — рассказали в ПГНИУ.

Напомним, на этой неделе стало известно о массовых увольнениях в Пермском университете. Сообщалось, что под сокращение попадут несколько сотрудников научной библиотеки. При этом кадровые изменения коснутся и других работников. В пресс-службе вуза объяснили это отказом от непрофильных функций и имущества.

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