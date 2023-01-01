В ходе спецоперации погиб житель Кочёвского округа Эдуард Бочков Похоронят военнослужащего 29 октября Поделиться Твитнуть

Эдуард Бочков

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В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец посёлка Усть-Силайка Кочёвского округа Прикамья Эдуард Бочков 1972 г.р. Об этом сообщили в окружной администрации, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего.

Известно, что Бочков был убит 4 октября. Прощание с погибшим пройдёт 29 октября в здании клуба Усть-Силайки, начало в 11:00. Об этом сообщает perm.aif.ru.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 24-летний артиллерист из Пермского МО Денис Яппаров. Его похоронят 31 октября.

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