В ходе СВО погиб 24-летний артиллерист из Пермского края Похоронят Дениса Яппарова 31 октября Поделиться Твитнуть

Денис Яппаров

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В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб житель посёлка Горный Пермского МО Прикамья Денис Яппаров. Как сообщили в местной администрации, ему было всего 24 года.

После окончания школы Денис поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. В конце декабря 2022 года был направлен в зону проведения СВО. В один из боёв старший лейтенант Денис Яппаров попал под обстрел из реактивной системы залпового огня «Град» и был убит.

«Глубокие соболезнования всем родным и близким. Скорбим вместе с вами», — говорится в информации властей.

Похороны Дениса Яппарова пройдут 31 октября. Прощание состоится с 11.00 по адресу: п. Ферма, ул. Строителей, 2б.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб матрос из Березников Алексей Гладиков. Его похороны состоятся 30 октября.

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