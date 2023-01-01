В селе Богородск в рамках нацпроекта отремонтирован мост Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Октябрьском районе завершён ремонт моста через реку Арий на автомобильной дороге Голдыри—Орда—Октябрьский. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Отметим, что мост расположен в населённом селе Богородск и был построен и введён в эксплуатацию в 1989 году. Его длина составляет 19,3 м, полная ширина — 12,76 м. Покрытие проезжей части моста выполнено из асфальтобетона на всём его протяжении, а также на подходах к мосту. В соответствии с условиями контракта, подрядчик произвёл работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия проезжей части, демонтажу и частичной разборке элементов моста, снятию растительного грунта с откосов и подошвы существующей насыпи, ремонту опор, пролётных строений, мостового полотна, участков сопряжения моста с насыпью подходов, ремонту подходов. Последним этапом стал демонтаж временных строительных площадок и временных дорожных знаков.

Качество работ на объекте проверила специальная приёмочная комиссия, в которую входят специалисты министерства транспорта Пермского края, общественники и подрядчики. По итогам проверки у комиссии замечаний не возникло, работы приняты в полном объёме.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчёркивал, что федеральный нацпроект имеет большое значение для содержания в нормативном состоянии дорожной сети в регионе, в том числе в части снижения аварийности. По его словам, за 2022 год были приведены в порядок 11 сооружений в 10 территориях региона. В этом году в плане ремонта находится 19 мостов через реки Боровую, Чёлву, Берёзовую, Пизьму, Тюй и др. Помимо этого, в плане был ремонт двух путепроводов над ж/д путями в Кизеле и Чайковском. Почти все мосты плана уже завершены — осталась только проверка специальной комиссией.

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