В Перми движение под путепроводом на улице Строителей перекроют до 30 декабря Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Движение транспорта под путепроводом на ул. Строителей от ул. Вишерской до ул. Трамвайной в Перми будет полностью перекрыто на два месяца, с 31 октября до 30 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональный минтранс.

Перекрытие связано с работами на проезжей части. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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