В Перми временно изменится схема движения трёх автобусных маршрутов Поделиться Твитнуть

В Перми с 22:00 27 октября до 14:00 30 октября меняется схема движения автобусных маршрутов № 17, 26 и 70, об этом сообщает ВЕТТА.

Причина изменений — перекрытие движения на ул. Хрустальной из-за ремонтных работ на теплосетях.

По информации, полученной от городского департамента транспорта, автобусы будут следовать в направлении от ул. Уральской по ул. Индустриализации, а не по ул. Хрустальной.

Схема движения автобусов в направлении ул. 1905 года останется без изменений.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.