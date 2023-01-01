Максим Артамонов В Пермском крае учительница ударила школьника по лицу Краевой минобр проводит проверку Поделиться Твитнуть

ВКонтакте завирусилось видео конфликта между учительницей и учеником, которое было снято на уроке математики в школе с. Шерья Пермского края. Сейчас по этому факту проводится проверка, создана конфликтная комиссия и работает школьная служба примирения. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе краевого минобра.

Судя по видеокадрам, учительница и ученик вступили в конфликт из-за неправильно выполненного школьником задания. В какой-то момент учительница не сдержала эмоции и повысила голос на мальчика. Школьник, в свою очередь, также криком просил её «не орать» на него. В итоге учительница ударила мальчика по лицу свёртком бумаги. Инцидент на телефон снял, вероятно, один из подростков, тоже находившийся в классе.

«По данному факту проводится проверка. Будет работать конфликтная комиссия и школьная служба примирения. По окончании всех действий будет принято соответствующее решение», — рассказали в минобре.

Село Шерья расположено в Нытвенском МО в 13 км от окружного центра.

Напомним, это уже второй школьный инцидент за последние полтора месяца в Пермском крае. Так, 15 сентября в «Техно-школе» в Новых Лядах директор Сергей Каменев взял ученика за шиворот. Фотография инцидента быстро распространилась в сети, а потом появилось и видео, в котором педагог отчитывает школьника. Причиной конфликта называлось то, что мальчик отвлёкся от речи директора.

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