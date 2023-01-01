В Перми экстренно сел самолёт из Нерюнгри Пассажиру стало плохо Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пятницу, 27 октября, в 13.41 (мст) в аэропорту Перми приземлился самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс № 3060 Нерюнгри — Москва (Домодедово). Посадка была незапланированной. Её причина — ухудшение здоровья пассажира. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Большое Савино.

Медицинская бригада встретила самолёт на перроне.

Как сообщили в минздраве региона «Новому компаньону», мужчина 60 лет был госпитализирован в медучреждение Перми.

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