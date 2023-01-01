Сотрудники оборонного предприятия в Перми похитили 61,5 млн рублей Приговор по делу вступил в законную силу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми вступил в силу приговор по делу о крупном хищении денежных средств с оборонного предприятия. Его сотрудники, объединившись в организованную преступную группировку, с 2018 по 2019 год сумели выкрасть 61,5 млн руб., предназначенных для реализации проекта в сфере топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщили в УФСБ по региону.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимые подделывали товарно-транспортные накладные и акты оказанных услуг, а также составляли фиктивные счёт-фактуры на транспортные перевозки.

Установив вину участников, суд приговорил организатора группы к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 400 тыс. руб. Другие участники группировки получили сроки лишения свободы от 3 до 3,5 лет и тоже оштрафованы.

Кроме того, подсудимые должны компенсировать предприятию материальный ущерб в сумме 61,5 млн руб.

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