Максим Артамонов В Перми следователи опубликовали видео осмотра столовой, где дети заразились норовирусом По факту происшествия прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Следком по региону опубликовал видео обследования столовой, в которой участники Всероссийского фестиваля-конкурса любительских цирковых коллективов заразились норовирусом. Видеозапись размещена на официальной странице ведомства ВКонтакте.

На месте происшествия побывали руководитель следкома по региону и следователи-криминалисты отдела криминалистики регионального следственного управления, а также полиция.

Напомним, 26 октября стало известно о заболевании острой кишечной инфекцией участников циркового фестиваля-конкурса, который проходит в Перми. В пищеблоке столовой, где питались дети, Роспотребнадзор взял смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. За всеми участниками фестиваля было установлено медицинское наблюдение. Сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В связи с происшествием организаторы отменили гала-концерт Всероссийского конкурса детских цирковых коллективов, который должен был состояться вечером 26 октября в Перми. Всем, кто уже купил билеты, обещают вернуть деньги.

Прокуратура Индустриального района начала проверку. А следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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