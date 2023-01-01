Максим Артамонов Открытие тоннеля по улице Дзержинского в Перми отложили до 15 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, перекрытие движения транспорта через тоннель по ул. Дзержинского (между улицами Дзержинского и Вишерской) в Перми продлено до 15 декабря.

На участке продолжаются работы, связанные с переустройством контактной сети и трамвайных путей.

В ведомстве просят автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям и рекомендуют заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее планировалось завершить работы на этом участке к 15 октября.

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