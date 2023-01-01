Окончание ремонта пермского тоннеля перенесли на более поздний срок Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Краевой минтранс через социальные сети проинформировал жителей о переносе сроков открытия тоннеля на ул. Дзержинского в Перми. На информацию обратила внимание ВЕТТА.

Согласно новым планам, завершение работ по реконструкции трамвайных путей и возобновление движения через тоннель ожидается в четвертом квартале 2023 года.

Напомним, что движение по данному тоннелю между улицами Дзержинского и Вишерской было прекращено в начале сентября в связи с проведением строительных работ на автодороге "ул. Строителей - площадь Гайдара". Изначально ограничения были запланированы до 15 октября.

До завершения реконструкции водителям рекомендуется объезжать закрытый участок по улицам Окулова и Локомотивной.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.