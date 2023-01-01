В Пермском крае застрахуют жизнь и здоровье охотинспекторов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на пленарном заседании краевого парламента 26 октября предложил депутатам рассмотреть законопроект, обязывающий регион страховать государственных охотинспекторов. В итоге парламентарии в двух чтениях поддержали проект краевого закона «О внесении изменения в Закон Пермского края «О порядке использования средств бюджета Пермского края для осуществления полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам государственной власти Пермского края».

Закон Пермского края от 12.12.2011 № 886-ПК «О порядке использования средств бюджета Пермского края для осуществления полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, переданных органам государственной власти Пермского края» предлагается дополнить п. 2.11, в котором оговаривается «осуществление страхования жизни и здоровья государственных охотничьих инспекторов, осуществляющих федеральный государственный охотничий контроль (надзор) на территории Пермского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Как отметили в Минприроды Прикамья, 13 июня 2023 года в РФ были внесены изменения в ст. 33 и 40 ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно этим изменениям, с 1 января 2024 года орган исполнительной власти российского субъекта в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов обязан в качестве страхователя страховать жизнь и здоровье охотничьих инспекторов, осуществляющих государственный надзор на территории данного субъекта, за исключением особо охраняемых природных территории федерального значения. Предлагаемый губернатором законопроект приведет закон № 886-ПК в соответствие с п. 11 ч. 1 ст. 33, частями 18-25 ст. 40 ФЗ от 24.07.2009 «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с федеральным законодательством страхование жизни и здоровья государственных охотничьих инспекторов осуществляется непрерывно в течение всего срока их работы. В случае гибели охотинспектора членам его семьи выплачивается страховая сумма в размере 1,5 млн руб. Если в результате исполнения своих профессиональных обязанностей государственный охотничий инспектор получает инвалидность, то ему также выплачивается страховая сумма: за I группу — 1 млн 125 тыс. руб., за II группу — 750 тыс., за III группу — 375 тыс. руб.

Закон вступает в силу с 1 января 2024 года.





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