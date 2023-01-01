Алёна Бронникова Законопроект о налоговых льготах в Прикамье принят в двух чтениях Инициатива была внесена губернатором Дмитрием Махониным Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

В Пермском крае принят законопроект, согласно которому внесён ряд изменений в региональные законы в сфере налогообложения. Депутаты краевого Законодательного собрания приняли его в двух чтениях на октябрьском заседании.

Документ был внесён губернатором Дмитрием Махониным. Преобразования коснулись требований к региональным инвестпроектам, налоговых каникул и ставок налогов для инвесторов.

Так, право на заключение региональных специальных инвестиционных контрактов и на налоговые льготы получат инвесторы, создавшие не менее 20 новых рабочих мест (в настоящее время — 100 новых рабочих мест) и взявшие на себя обязательство инвестировать в проект не менее 300 млн руб. (в настоящее время — 750 млн руб.). Для ивестпроектов, которым до 1 января 2022 года был присвоен статус приоритетных (ПИП), фиксируются пониженные ставки по налогу на прибыль организаций в размере 1% при реализации малого ПИП и 10% при среднем ПИП.

Впервые зарегистрированным предпринимателям в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг и временного проживания, применяющим патентную или упрощённую систему налогообложения, до 1 января 2025 года продлено действие налоговой ставки 0%.

Законопроект изменит механизм предоставления льгот по налогу на имущество организаций для некоторых недвижимых объектов, привязывая налоговую базу к их кадастровой стоимости. Также ввести с 2024 года ежегодную индексацию потенциально возможного к получению ИП годового дохода на коэффициент-дефлятор, установленный на федеральном уровне. В следующем году он составит 1,058. Индексация будет применяться при использовании патентной системы налогообложения.

Отметим, что на заседании отсутствовали Мария Коновалова (временная нетрудоспособность), Илья Лисняк (временная нетрудоспособность), Михаил Поздеев (временная нетрудоспособность), Георгий Ткаченко (командировка), Сергей Черезов, (командировка), Павел Черепанов (командировка), Владимир Чулошников (отпуск).





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